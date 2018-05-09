МИД: Азербайджан не возражал против поездки представителей зарубежных СМИ в Ханкенди в связи с брифингом Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Против поездки представителей зарубежных СМИ в Ханкенди в связи с брифингом Пашиняна возражений не было.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя информацию о том, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет сегодня в Ханкенди пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ.

Гаджиев отметил, что такие медиаструктуры, как Financial Times, Associated Press, Agence France Press, обратились в МИД с официальными письмами, попросив разрешения у правительства Азербайджана посетить оккупированные территории.

«Учитывая уважение перечисленных СМИ к законам, территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также к международному праву, не было возражений против поездки их представителей на оккупированные территории. Надеемся, что в ходе этой поездки представители международных СМИ, перемещаясь по оккупированному Лачинскому району и Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана, смогут на месте ознакомиться с последствиями этнической чисткой, совершенной в ходе оккупации против коренных жителей этих территорий - азербайджанцев, и тем, что разграблено их имущество и материально-культурное наследие азербайджанского народа. Во время этой поездки советуем представителям зарубежных СМИ посетить и полностью опустошенные Агдамский, Джабраильский, Физулинский и другие районы. Но практика показывает, что армянская сторона не даст им возможность выехать дальше Ханкенди», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Напомним, что накануне указом президента Армении Армена Саркисяна лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Никол Пашинян был избран премьер-министром этой страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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