Азербайджан обеспокоен ростом незаконных визитов на оккупированные территории официальных лиц Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мэр французского города Кольмар Гильберт Мейер, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель и генеральный секретарь ассоциации, глава Парижского дома Азербайджана Мирвари Фаталиева встретились в Баку с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном в четверг.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Госкомитетом и городом Кольмар, дальнейшее расширение взаимных связей, планы по дальнейшей деятельности. Были озвучены предложения по работе в рамках сотрудничества с Госкомитетом, состоялся обмен мнениями по конкретным шагам в этом направлении.

На встрече была выражена глубокая обеспокоенность в связи с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана официальных лиц Франции, осуществленными по приглашению проармянских диаспорских организаций.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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