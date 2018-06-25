Расторгнуто роуминговое соглашение оператора ОАЭ Etisalat с незаконно действующим на оккупированных территориях Азербайджана Karabakh Telecom - МИД

25 июня 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий, проведенных посольством Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах, было расторгнуто роуминговое соглашение мобильного оператора этой страны Etisalat с незаконно действующим на оккупированных Арменией территориях Азербайджана Karabakh Telecom.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, вопреки инструкциям и правилам Международного телекоммуникационного союза Армения относит выделенный ей международный код +374 также к оккупированным территориям Азербайджана и, таким образом, незаконно вмешивается в радиотелекоммуникационное пространство, радиочастоты.

«Также, несмотря на то, что Международный телекоммуникационный союз является ответственным за распределение между странами мобильных кодов (MCC) и кодов мобильных сетей, Karabakh Telecom, нарушив инструкцию номер E.212 Международного телекоммуникационного союза, применяет мобильный код 283 и код мобильной сети 04 страны на оккупированных территориях Азербайджана», - отметил глава пресс-службы Азербайджана.

Гаджиев добавил, что внастоящее время в Армении в уголовных делах по коррупционным преступлениям упоминается компания Karabakh Telecom.

«Исходя из международных правовых норм и принципов, инструкций и правил Международного телекоммуникационного союза, а также правил корпоративной этики бизнеса, другие международные мобильные операторы в дальнейшем приостановят роуминговое сотрудничество с компанией Karabakh Telecom, незаконно действующей на оккупированных территориях Азербайджана», - отметил Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку пройдет заседание Международной контактной группы по Афганистану
Политика 15:42
Может состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении
Политика 22 июня 17:45
Глава МИД Азербайджана примет участие во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства"
Политика 20 июня 16:33
В результате армянской оккупации Азербайджан является одной из стран с наибольшим числом беженцев на душу населения
Политика 20 июня 14:11
МИД Армении занимается глупостями - политолог
Политика 19 июня 12:54
МИД Армении сорвал маску с генерального секретаря Совета Европы
Политика 18 июня 15:46
Военные преступления Манвела Григоряна в период карабахской войны должны быть расследованы - МИД Азербайджана
Политика 18 июня 14:27
Среди пострадавших при землетрясении в Японии граждан Азербайджана нет
Общество 18 июня 10:25
МИД: Визит Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана - призыв к войне
Нагорно-карабахский конфликт 17 июня 00:31
Официальный Баку ответил на шаг, предпринятый постоянным представительством Армении при ООН
Политика 14 июня 17:30
Визит президента Армении в оккупированный Кельбаджар служит обострению ситуации - МИД Азербайджана
Политика 13 июня 20:58
Претензия Армении об участии сепаратистского режима в переговорах преследует цель сохранить статус-кво - МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 12 июня 20:42
Портал Eurasianet.org обращался в МИД Азербайджана по поводу визита журналиста в Нагорный Карабах
Политика 12 июня 16:42
Заявления МИД Армении подтверждают, что она является стороной нагорно-карабахского конфликта - Хикмет Гаджиев
Нагорно-карабахский конфликт 11 июня 20:44
Новый посол России вручил главе МИД Азербайджана копии верительных грамот
Политика 8 июня 19:11
Гамбия поддерживает Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта (ФОТО)
Политика 8 июня 16:09
Избрание членом комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - очередное подтверждение авторитета Азербайджана - МИД
Политика 6 июня 19:59
Завершилась дипмиссия посла Сербии в Азербайджане
Политика 6 июня 17:35