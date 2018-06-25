Расторгнуто роуминговое соглашение оператора ОАЭ Etisalat с незаконно действующим на оккупированных территориях Азербайджана Karabakh Telecom - МИД

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий, проведенных посольством Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах, было расторгнуто роуминговое соглашение мобильного оператора этой страны Etisalat с незаконно действующим на оккупированных Арменией территориях Азербайджана Karabakh Telecom.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, вопреки инструкциям и правилам Международного телекоммуникационного союза Армения относит выделенный ей международный код +374 также к оккупированным территориям Азербайджана и, таким образом, незаконно вмешивается в радиотелекоммуникационное пространство, радиочастоты.

«Также, несмотря на то, что Международный телекоммуникационный союз является ответственным за распределение между странами мобильных кодов (MCC) и кодов мобильных сетей, Karabakh Telecom, нарушив инструкцию номер E.212 Международного телекоммуникационного союза, применяет мобильный код 283 и код мобильной сети 04 страны на оккупированных территориях Азербайджана», - отметил глава пресс-службы Азербайджана.

Гаджиев добавил, что внастоящее время в Армении в уголовных делах по коррупционным преступлениям упоминается компания Karabakh Telecom.

«Исходя из международных правовых норм и принципов, инструкций и правил Международного телекоммуникационного союза, а также правил корпоративной этики бизнеса, другие международные мобильные операторы в дальнейшем приостановят роуминговое сотрудничество с компанией Karabakh Telecom, незаконно действующей на оккупированных территориях Азербайджана», - отметил Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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