Сопредседатели МГ ОБСЕ и глава МИД Беларуси обсудили нагорно-карабахский конфликт

27 июня 2018 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и глава МИД Беларуси Владимир Макей обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте МИД Беларуси.

Как отмечается в сообщении, 27 июня состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Сопредседатели и Каспшик проинформировали министра о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию. В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отмечается и информации.

Согласно сообщению, в рамках визита сопредседателей Минской группы в Минск состоялась их встреча с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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