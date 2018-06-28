МИД: Польша готова поддержать все усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта (Эксклюзив)

28 июня 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Польша готова поддержать все усилия по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал в четверг в интервью Trend глава МИД Польши Яцек Кшиштоф Чапутович.

Чапутович отметил, что нагорно-карабахский конфликт вызывает особую обеспокоенность, так как на линии соприкосновения войск происходят инциденты.

По его словам, нет альтернативы мирному урегулированию конфликта, который должен быть решен в соответствии с международным правом.

«Необходимо обеспечить прочный мир на основе доверия. Польша готова поддержать все усилия, чтобы помочь обеим сторонам достичь мирного урегулирования», - отметил министр.

Чапутович подчеркнул, что Польша высоко ценит посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, «несмотря на то, что они не достигли большого прогресса в сближении сторон».

«Мы были рады оказать поддержку в организации встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кракове 18 января 2018 года. Целью этой встречи было способствование укреплению взаимного доверия, что является важным фактором для достижения прогресса в мирном процессе. Польша будет и впредь призывать организации, структуры и партнеров вносить практический и политический вклад в процесс урегулирования», - сказал глава МИД Польши.

Также он добавил, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его команда вносят значительный вклад в усилия ОБСЕ по предотвращению конфликтов в этом регионе. Они проводят мониторинг на линии соприкосновения войск, и как единственные международные представители на местах остаются надежным источником информации. "Мы рады, что этот процесс возглавляет польский дипломат", - сказал Чапутович.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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