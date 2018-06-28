МИД Азербайджана: Армения скрывает от контроля значительную часть своего военного потенциала

28 июня 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грубо попирая Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт, Армения, применив военную силу, оккупировала суверенную территорию Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с комментарием МИД Армении о военных учениях, которые планируют провести Вооруженные силы Азербайджана.

"Продолжая оккупацию территорий Азербайджана и незаконную военную деятельность на них, Армения тем самым открыто нарушает основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и размещения вооружённых сил на территории страны только с согласия принимающего государства, которые, согласно Венскому документу ОБСЕ, составляют основу режима укрепления мер доверия и безопасности. Кроме того, Армения скрывает значительную часть своего военного потенциала от контроля, сосредоточив большое количество военной техники и персонала на оккупированных территориях Азербайджана. В результате в нарушение принципа взаимности, предусмотренного Венским документом, Армения продолжает сообщать неверную информацию о своём военном потенциале и его деятельности и грубо нарушает свои обязательства. Подобное поведение Армении является проявлением безответственности, неуважения к нормам и принципам международного права", - сказал Гаджиев.

По его словам, факт продолжения оккупации территорий Азербайджана вооружёнными силами Армении и сопутствующее ей продолжение применения силы против Азербайджана со стороны Армении по-прежнему являются главной угрозой для регионального мира и безопасности.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Посол Норвегии завершил дипмиссию в Азербайджане
Политика 17:02
Иран предложил провести встречу "пятерки" на уровне глав МИД
Политика 11:38
Захватническая политика Армении лишает ее регионального сотрудничества - Махмуд Мамедгулиев (ФОТО)
Политика 27 июня 19:13
Замглавы МИД РФ обсудил с заместителем генсека ООН Сирию, КНДР и Иран
Россия 27 июня 12:51
Военный парад в Азербайджане: армянам следует сделать выводы
Политика 26 июня 20:42
Азербайджан примет участие в заседании ОЧЭС в Армении
Политика 26 июня 16:49
Хикмет Гаджиев ответил на статью на портале "Eurasianet.org", искажающую правду об Азербайджане
Политика 26 июня 10:24
Расторгнуто роуминговое соглашение оператора ОАЭ Etisalat с незаконно действующим на оккупированных территориях Азербайджана Karabakh Telecom - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 25 июня 16:33
В Баку пройдет заседание Международной контактной группы по Афганистану
Политика 25 июня 15:42
Главы МИД РФ и Ирана обсудили ядерную сделку и подготовку к саммиту по Каспию
Россия 25 июня 15:28
Может состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении
Политика 22 июня 17:45
Эльмар Мамедъяров: Такие реальные угрозы, как нагорно-карабахский конфликт, наносят серьезный вред сотрудничеству в рамках "Восточного партнерства"
Политика 22 июня 12:09
Москва обеспокоена новым витком эскалации в секторе Газа
Россия 20 июня 15:34
Захарова рассказала, чем грозит иностранное присутствие в Сирии
Россия 20 июня 14:41
Захарова назвала выход США из СПЧ пренебрежением к ООН
Россия 20 июня 14:39
В результате армянской оккупации Азербайджан является одной из стран с наибольшим числом беженцев на душу населения
Политика 20 июня 14:11
МИД Армении занимается глупостями - политолог
Политика 19 июня 12:54
МИД Армении сорвал маску с генерального секретаря Совета Европы
Политика 18 июня 15:46