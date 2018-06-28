Россия желает эффективных результатов возможной встречи глав МИД Азербайджана и Армении

28 июня 2018 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия желает эффективных результатов возможной встречи между главами МИД Азербайджана и Армении.

Об этом сказала в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы традиционно говорим, что встречи между двумя странами должны комментироваться представителями этих двух стран. Если такая встреча будет согласована и состоится, то мы действительно желаем ей эффективных результатов и хорошей атмосферы, потому что в настоящее время это особо необходимо для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня, в том числе у двух государств», - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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Azernews Newspaper
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