ЮАР выступает за решение нагорно-карабахского конфликта на основе международного права (Эксклюзив)

30 июня 2018 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Южно-Африканская Республика (ЮАР) выступает за решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, сказал в интервью Trend временный поверенный в делах Азербайджана в ЮАР Азад Нагиев.

«ЮАР выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, включая безусловное уважение принципа суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других основополагающих норм международного права», - сказал Нагиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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