Азербайджан не обязан предупреждать Армению о проведении военных учений - эксперт

БАКУ /Trend/ - Заявление министерства иностранных дел Армении о том, что якобы за 42 дня до проведения военных учений Азербайджан должен уведомить об этом Армению, на самом деле в очередной раз свидетельствует о том, что она вовсе не заинтересована в освобождении оккупированных азербайджанских земель и стремится затянуть решение конфликта.

Об этом сообщил Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər Айдын Гулиев.

Главный редактор газеты отметил, что Азербайджан не обязан предупреждать Армению о проведении военных учений на своей территории, которые проходят в пределах всемирно признанных границ.

«Если и выражается беспокойство в связи с нарушением законных европейских норм по контролю над вооружениями, то единственным источником этого беспокойства является политика самой Армении. Созданный Арменией в Карабахе незаконный режим стал не только зоной, полностью находящейся вдали от механизмов международного контроля над вооружениями, но также имеются факты, доказывающие, что Карабах стал центром незаконного расселения, наркотрафика и действия лагерей по подготовке террористов", - добавил Гулиев.

Эксперт отметил, что Армения, ожидающая от Азербайджана соблюдения норматива "42 дней", уже 30 лет, как проводит политику захвата, этнической чистки, в демонстративной форме не выполняет резолюции Совета безопасности ООН, требующие безоговорочного освобождения азербайджанских земель, заявления генеральных секретарей ООН, имеющих юридическую силу, Хельсинский Заключительный Акт и заявления сопредседателей Минской группы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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