Статус-кво в армяно-азербайджанском конфликте должен быть изменен - МИД

29 июня 2018 21:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Статус-кво в армяно-азербайджанском конфликте должен быть изменен.

Об этом в пятницу во время встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говорится в сообщении МИД.

Министры отметили, что проведенное в Баку очередное заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству создало благоприятные возможности для развития сотрудничества в сфере экономики, в том числе в сельскохозяйственной, транспортной сферах, сфере высоких технологий и в других сферах.

Сийярто выразил удовлетворение результатами восьмого заседания совместной межправительственной комиссии и отметил, что в ходе заседания обсуждались проекты практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан положительно оценивает поддержку Венгрии в развитии связей стратегического сотрудничества с Евросоюзом.

В ходе встречи министры высоко оценили сотрудничество обеих стран в сфере образования. Сийярто сказал, что в настоящее время в Венгрии обучаются 477 студентов из Азербайджана, и добавил, что 200 азербайджанским студентам ежегодно выделяются стипендии.

Мамедъяров, затронув процесс переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, отметил, что вся международная общественность, в том числе сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств, считают недопустимым существующий статус-кво. Глава МИД Азербайджана добавил, что статус-кво должен быть изменен.

На встрече была отмечена важность успешного сотрудничества Азербайджана и Венгрии в рамках международных организаций и поддержки друг друга.

После встречи между Университетом АДА министерства иностранных дел Азербайджана и Институтом иностранных дел и торговли Венгрии был подписан протокол сотрудничества. Документ подписали ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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Azernews Newspaper
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