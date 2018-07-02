Участвующие в учениях войска ВС Азербайджана направляются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)

2 июля 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных учений ВС Азербайджана, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части направляются в районы оперативного назначения.

Перегруппировка войск осуществляется скрытно и оперативно в соответствии с требованиями передислокации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Согласно условиям данного этапа учений, войска ведут плановые работы по подготовке к боевым действиям.

Напомним, что сегодня начались широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии.
К учениям привлечены до 20 000 личного состава военнослужащих, до 120-и единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 6 июля, с учетом современного опыта ведения боевых действий войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА, а также проведению широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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