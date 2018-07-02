Участвующие в учениях танковые подразделения ВС Азербайджана выполняют задачи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются широкомасштабные учения ВС Азербайджана, проводимые с привлечением различных видов войск.

Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, согласно замыслу учений танковые подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, после выхода в установленные пункты выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений.

Напомним, что сегодня начались широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям привлечены до 20 000 личного состава военнослужащих, до 120-и единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.