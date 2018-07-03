Под руководством министра обороны Азербайджана состоялось совещание в полевых условиях (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил основной командный пункт управления учениями, проходящими в полевых условиях, говорится в сообщении минобороны, распространенном во вторник.

Сначала руководство министерства почтило память и возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на территории воинской части.

В ходе служебного совещания, проводимого с привлеченным к учениям офицерским составом, были заслушаны доклады о планах, деятельности и принятых решениях командно-начальствующего состава соединений и воинских частей.

Выступая на совещании, министр обороны особо подчеркнул значимость проведения подобных учений, рассказал о предстоящих задачах, дал соответствующие поручения и указания.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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