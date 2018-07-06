МИД Азербайджана: Искусственное сохранение Арменией статус-кво создает серьезную напряженность (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Попытки Армении искусственно сохранить статус-кво, опирающийся на оккупацию азербайджанских территорий, создает серьезную напряженность, и ответственность за это целиком ложится на Армению. Об этом говорится в обращении главы пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева в связи с 25-й годовщиной оккупации Агдере и близлежащих сел.

В обращении говорится, что 7 июля минует 25 лет с оккупации Агдере и близлежащих сел, входящих в состав Тертерского района Азербайджана.

«До начала военной агрессии Армении против Азербайджана Агдере являлся административным центром одного из пяти районов Нагорно-Карабахской Автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР. По последней переписи населения, проведенной СССР в 1989 году, в 14 селах района проживало 14 тысяч человек азербайджанского населения. По этому показателю Агдере по численности азербайджанского населения был одним из пяти административных районов после Шуши, входящих в состав НКАО. На этой территории есть богатые залежи каменного угля, известняка, месторождения меди и золота, свинца и цинка, здесь также расположена Сарсангская ГЭС над рекой Тертер. Территория района в 75 059 гектаров (44 процентов территории района) была покрыта лесными массивами, состоящими из редких и ценных пород деревьев. В результате оккупации, сопровождаемой полной этнической чисткой коренного азербайджанского населения Агдере было разграблено культурное наследие, принадлежащее азербайджанскому народу, разрушена инфраструктура.

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