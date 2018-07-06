Гуманитарные проблемы, возникшие в результате нагорно-карабахского конфликта, должны быть устранены - МККК

6 июля 2018 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гуманитарные проблемы, возникшие в результате нагорно-карабахского конфликта, должны быть устранены.

Об этом в пятницу сказала представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Илаха Гусейнова на встрече в учебно-образовательном центре Вооруженных сил Азербайджана, говорится в пятницу в сообщении минобороны.

Представитель МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, выступая на мероприятии с участием офицерского состава различных видов войск, рассказала о правилах поведения во время операций в странах, где идет война, о международном военном законодательстве и его нормах.

Также Гусейнова рассказала о компонентах, деятельности и роли организации. Представитель МККК отметила, что исключительная гуманитарная миссия МККК заключается в том, чтобы сохранить жизнь и достоинство жертв войны и жертв других случаев насилия и оказать им помощь.

Гусейнова затронула вопросы устранения гуманитарных проблем, возникших в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также пропаганды и применения международного гуманитарного права.

На встрече также говорилось о проведении личным составом предупредительных мероприятий по обеспечению безопасности гражданского населения, о защите раненых, поддержке гражданских лиц во время конфликтов, правилах обращения с военнопленными.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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