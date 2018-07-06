ЕС должен сделать всё возможное для прекращения армянской оккупации азербайджанских земель - европарламентарий

6 июля 2018 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) должен сделать всё возможное для достижения мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и прекратить армянскую оккупацию азербайджанских территорий.

Об этом заявила финский европарламентарий, член партии «Зелёных», Хейди Хаутала на Страсбургской пленарной сессии Европарламента во время обсуждения отчёта по новому соглашению, подписанному между ЕС и Арменией.

Финский политик напомнила, что Армения, согласно международному праву, является страной, оккупировавшей 20 процентов территории соседнего Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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