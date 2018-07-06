Оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены без предварительного торга - Максим Шевченко

БАКУ /Trend/ - Оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены без предварительного торга.

Об этом сказал российский журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко в ходе передачи «Итоговый стрим» на своем канале на YouTube.

Шевченко рассказал о своем недавнем визите в Азербайджан.

«Недавно Александр Дугин [лидер Международного Евразийского движения] пригласил меня поехать в Азербайджан... в зону карабахского конфликта. Армянские читатели, слушатели говорят, как вы могли, вы продались, вы абшеронский манкурт, вы получили бакинские деньги. Во-первых, я даю вам слово, я не получил никаких денег. Естественно, и не собирался их получать. Если бы мне их предложили, я бы не поехал ни за что. Конечно, азербайджанцы обеспечили довольно комфортную поездку, достаточно комфортное пребывание. И мы ехали туда достаточно долго. Мы ехали в оккупированные районы, которые по всем нормам международного права – это территория Азербайджанской Республики, незаконно оккупированная армянскими вооруженными формированиями», - сказал он.

Шевченко отметил, что из оккупированных районов Азербайджана должны быть выведены армянские войска и, безусловно, туда должны вернуться примерно миллион азербайджанцев.

«Я поехал туда, чтобы сказать, что война – плохое решение всех этих вопросов. Я считаю, что эти районы должны быть освобождены без предварительного торга. Считаю, что нужно продолжить политику по освобождению оккупированных территорий Азербайджана. Надо продолжить мирный процесс. Уверен, что разумные армяне, которые не заражены мифами национализма, поддержат меня», - сказал он.



Отметим, что 1 июля в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района прошла конференция «Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе".

В конференции в Джоджуг Марджанлы приняли участие известные представители российской общественности, депутаты Госдумы России, в том числе лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, общественный деятель Максим Шевченко, зампредседателя комитета Госдумы Дмитрий Савельев, помощник спикера Госдумы России Владислав Калхидов и другие.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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