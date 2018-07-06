Секретарь СБ России подтвердил позицию Москвы по мирному урегулированию карабахского конфликта

6 июля 2018 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном подтвердил позицию Москвы по мирному поэтапному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении, размещенном ка сайте СБ России.

«Подтверждена позиция России, выступающей за стабильность в регионе, за мирное поэтапное урегулирование нагорно-карабахской проблемы с учетом интересов всех сторон», - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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