ВС Армении нарушили режим прекращения огня 81 раз за сутки

10 июля 2018 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 81 раз, сообщает во вторник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Коханеби Товузского района, и в селe Геяли Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горган, Кюрдляр, Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районо

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества
Нагорно-карабахский конфликт 9 июля 19:28
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 9 июля 09:30
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 7 июля 09:52
Гуманитарные проблемы, возникшие в результате нагорно-карабахского конфликта, должны быть устранены - МККК
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 16:23
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 5 июля 09:36
В Азербайджане начался этап учений с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 4 июля 20:20
Лента новостей
Запущена универсальная платформа услуг www.blink.az
Общество 10:20
В Ташкенте откроется первый в Узбекистане завод по металлообработке
Бизнес 10:12
Золото и серебро в Азербайджане подорожало
Бизнес 10:11
Президент Турции будет назначать военачальников
Турция 10:06
Альбом рэпера Дрейка побил мировой рекорд по количеству прослушиваний
Интересное 09:48
Узбекистан может стать финансовым центром СНГ
Бизнес 09:48
Структура академии наук Азербайджана закупает систему управления предприятием
ИКТ 09:36
Цены на американскую нефть 9 июля изменились разнонаправленно
Энергетика 09:34
Япония может провести сертификацию узбекской текстильной продукции
Бизнес 09:34