Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов

10 июля 2018 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 10-го июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и руководитель группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник Владимир Минарик.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Огнйен Йович и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Ральф Боссхард.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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