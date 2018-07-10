Президент Ильхам Алиев: Самую большую поддержку Азербайджан в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта получает от Турции

БАКУ /Trend/ - Турция оказывает Азербайджану большую поддержку в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В мировом масштабе самую большую поддержку Азербайджан в этом вопросе получает от Турции.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник совместно с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с заявлением для прессы.

"Известно, что долгое время наши земли оккупированы Армении. В результате этой оккупации наш народ подвергся этнической чистке. Скорейшее решение этого конфликта будет означать восстановление норм международного права", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.