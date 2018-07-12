МИД России о процессе расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ

12 июля 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Окончательное решение по поводу расширения офиса личного представителя действующего председателя пока не принято.

Об этом сказала в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend.

«В 2016 году президенты Азербайджана и Армении обсуждали шаги, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта, и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта. Эта тема обсуждалась в ходе последующих контактов сторон, включая встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кракове в начале текущего года, и было достигнуто принципиальное понимание по количеству дополнительных наблюдателей, местам их дислокации, а также ряду других связанных вопросов. Однако окончательного решения по ним стороны пока не приняли», - сказала она.

Захарова отметила, что в ближайшее время пройдут первые консультации министров.

«Затем, как мы надеемся, состоятся ещё встречи, на которых у сторон будет возможность рассмотреть широкий круг вопросов нагорно-карабахского урегулирования, включая тему наблюдателей», - сказала она.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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