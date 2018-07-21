БАКУ /Trend/ - В результате грубого нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии - солдат Алышов Самед Анар оглу.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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