Погиб военнослужащий азербайджанской армии

21 июля 2018 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате грубого нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии - солдат Алышов Самед Анар оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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