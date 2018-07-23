Место и дата очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении уточняются

23 июля 2018 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Место и дата очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении уточняются.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ представят соответствующие предложения о месте и дате проведения встречи. Именно на основе этих предложений будут уточнены дата и место встречи министров.

Гаджиев отметил, что Азербайджан является сторонником продолжения субстантивных переговоров по решению нагорно-карабахского конфликта в существующем формате.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли)

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