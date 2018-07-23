МИД: Азербайджан продолжит усилия по освобождению взятых Арменией в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

23 июля 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит дипломатические и политические усилия для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых армянами в заложники.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в связи с взятием Аскерова и Гулиева в заложники в Армении глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обратился к генеральному секретарю ООН, верховному комиссару ООН по правам человека, верховному комиссару ООН по делам беженцев, руководству Международного комитета Красного Креста.

Представитель МИД отметил, что этот вопрос донесен до внимания международной общественности.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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