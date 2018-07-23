Минобороны Азербайджана: Заявлениями о российском вооружении армянский министр пытается обмануть свой народ

БАКУ /Trend/ - На фоне последнего коррупционного скандала в армянской армии заявление министра обороны Давида Тонояна о том, что Россия якобы завершила поставки Армении вооружения, предусмотренного 200-миллионным контрактом, не что иное, как попытка искусственно воодушевить армянский народ.

Об этом в понедельник Trend сказали в министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что армянская сторона сообщила о серьезных проблемах в поставках вооружения российского производства.

“Однако через короткое время Тоноян, противореча сказанному ранее, без угрызений совести сообщает, что Россия якобы полностью завершила поставки Армении вооружения. Что касается заявления о том, что доставленного в Армению вооружения нет даже на балансе у российской армии, это не что иное, как очередной обман собственного народа”, - сказали в министерстве.

В минобороны подчеркнули, что подобные заявления армянской стороны на фоне коррупционных скандалов в армии - это попытка воодушевить народ, рассчитанная на внутреннюю аудиторию.

“Как министр обороны Тоноян должен знать, что Россия не будет проставлять другой стороне вооружение, не обеспечив им свои войска. Безусловно, вооружения, о котором с гордостью говорит министр обороны Армении, действительно нет у российской армии. Причина простая: это оружие уже устарело и непригодно для использования”, - добавили в министерстве.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли)

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