В Армении есть объекты, после уничтожения которых на этих территориях на протяжении веков не будет жизни - минобороны Азербайджана (версия 2)

24 июля 2018 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Армении есть объекты, после уничтожения которых на этих территориях на протяжении веков не будет жизни.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана, комментируя Trend высказывания руководителя преступного военного режима на оккупированных азербайджанских территориях Левона Мнацаканяна о «нанесении, в случае необходимости, удара по Мингячевирской ГЭС».

В сообщении пресс-службы говорится, что анализ армянской прессы показывает, что бредовые заявления военно-политического руководства этой страны и представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе доказывают, что они серьезно обеспокоены, находятся в страхе и панике.

Как говорится в сообщении, азербайджанская армия готова к любому развитию событий на передовой. Находящиеся на вооружении армии и обладающие сокрушительной силой самые современные системы вооружения способны за короткое время уничтожить все важные военные объекты врага и стратегические коммуникации.

Что касается этого абсурдного заявления Мнацаканяна, то системы противовоздушной и противоракетной обороны Азербайджана обеспечивают полную безопасность воздушного пространства, а также государственных и военных объектов особого значения.

«Прежде чем делать столь безответственные заявления, вражеская сторона должна подумать о том, что на территории Армении есть такие объекты, после уничтожения которых на этих территориях на протяжении веков не будет жизни», - сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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