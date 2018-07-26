МИД: Азербайджан больше всех заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта

26 июля 2018 19:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самой заинтересованной стороной в скорейшем мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является Азербайджан и азербайджанский народ.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении и его супруги о мире.

Гаджиев отметил, что как сторона, подвергшаяся военной агрессии и оккупации, народ Азербайджана вот уже более 25 лет больше всего страдают от этой войны.

"Премьер-министр Армении в интервью радио "Эхо Москвы", а также его супруга в озвученном ею в Москве предложении заявили, что хотят мира. Если они действительно хотят мира, то должны положить конец ведущейся Арменией войне против Азербайджана, вывести войска Армении с оккупированных территорий Азербайджана и обеспечить возвращение к своим очагам изгнанных оттуда азербайджанских вынужденных переселенцев. Необходимо изменить основанный на оккупации статус-кво и устранить сам факт военной оккупации. Это – основной вопрос. Азербайджан неоднократно заявлял, что в таком случае можно установить прочный мир и стабильность в регионе. И именно в этом заключается суть и формула переговоров, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил представитель МИД.

Однако, продолжил Гаджиев, с одной стороны, продолжать оккупацию, проводить политику аннексии захваченных территорий Азербайджана, не давать возможности сотням тысяч вынужденных переселенцев вернуться в свои дома, а с другой – говорить о мире, является неискренним подходом и не чем иным, как ложной пропагандой, не основанной на действительности.

"Хотелось бы надеяться, что эти мирные намерения нового премьер-министра Армении и его супруги будут реализованы не на словах, а на деле в упомянутых нами направлениях", - подчеркнул Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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