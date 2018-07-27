МИД: Россия приветствует любые позитивные договоренности между сторонами карабахского конфликта (версия 2)

27 июля 2018 13:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Россия приветствует любые позитивные договоренности между сторонами карабахского конфликта.

Об этом сказала в пятницу журналистам в Баку пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что встречи проходят на различных уровнях между Азербайджаном и Арменией.

«Мы приветствуем любые встречи, по которым договариваются обе страны и которые проходят конструктивно, и самое главное, приветствуем, если достигаются любые позитивные результаты», - сказала Захарова.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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