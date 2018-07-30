Арье Гут: Армения прикрывается «демократией», чтобы сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте

БАКУ /Trend/ - Армения прикрывается «демократией», чтобы сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте.

Об этом говорится в статье известного израильского эксперта в области международных отношений, главы израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гута, опубликованной в издании The Jerusalem Post.

Автор отмечает, что после падения коррумпированного и преступного режима Сержа Саргсяна казалось, что в армяно-азербайджанских переговорах произойдет прорыв и стороны договорятся о мире. Однако это была всего лишь иллюзией, пишет он.

«Находясь в оккупированном Ханкенди, новый премьер-министр Армении Пашинян заявил, что незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе, должен принимать непосредственное участие в переговорах по урегулированию конфликта, поскольку Ереван будет говорить только от имени Армении. Пашинян дал понять, что он не будет продолжать переговоры о мирном урегулировании конфликта. Пашинян надеется на свой якобы «демократический образ» и рассчитывает использовать его для давления на Запад. Такие легкомысленные расчеты указывают на непрофессионализм, отсутствие стратегического мышления и полную непригодность премьер-министра Пашиняна для большой политики, а также тот факт, что война становится для Азербайджана единственным способом добиться справедливости», - отмечает Гут.

Политолог подчеркивает, что официальный Баку неоднократно заявлял и предупреждал Армению, что он никогда не согласится с существующим статус-кво.

«Бредовые заявления военного и политического руководства Армении и представителей марионеточного сепаратистского режима в Нагорном Карабахе показывают, что они серьезно обеспокоены, в страхе, истерике и панике. А азербайджанская армия готова к любому развитию событий на линии фронта. В ответ на военные провокации Армении и в целях обеспечения безопасности своих граждан азербайджанская армия в начале апреля 2016 года нанесла сокрушительный военный удар по вооруженным силам Армении. Сегодня Азербайджан является страной с самой сильной и мощной армией на Южном Кавказе» - говорится в статье.

Автор отмечает, что вооруженные силы и самые мощные системы вооружения Азербайджана способны в короткие сроки уничтожить все важные военные объекты Армении.

«Чтобы добиться политического решения конфликта, сначала необходимо остановить оккупацию и изменить статус-кво. Если Армения заинтересована в разрешении конфликта, что важно для развития самой Армении, она должно прекратить оккупацию и выполнить требования резолюций, принятых Советом Безопасности ООН», - пишет Гут.

В статье говорится, что последние заявления Никола Пашиняна и его политическое поведение - это блеф армянских сепаратистов, поскольку их целью является оправдание собственной агрессии и оккупации Азербайджана.

«Очевидно, что нынешнее руководство Армении стремится заявить о себе как о стороннике «демократии» и прикрывается «демократией», чтобы сохранить статус-кво или, что еще хуже, добиться признания сепаратистского марионеточного режима в Нагорном Карабахе. Тогда возникает вопрос: «Может ли демократическое государство быть защитником оккупации? Недавние события в регионе еще раз доказали, что официальный Баку никогда не согласится с существующим статус-кво в регионе и что Армения должна осознать, что терпение Азербайджана не безгранично. Согласно международному праву, Баку имеет право не только защищаться, но и освобождать азербайджанские территории, оккупированные Арменией», - пишет автор.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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