Италия приложит все усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта - Маттарелла

БАКУ /Trend/ - Италия приложит все усилия для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.



Об этом сказал во вторник президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передают армянские СМИ.



Маттарелла отметил, что нагорно-карабахский конфликт не может иметь военного решения, урегулирование должно быть только политическим.



Президент подчеркнул, что Италия продолжит сбалансированную политику в вопросе нагорно-карабахского конфликта, в том числе в ходе председательства в ОБСЕ, а также приложит все усилия для достижения исключительно мирного урегулирования в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.



Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.



(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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