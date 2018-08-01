На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

1 августа 2018 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, второго августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспшик и его полевой помощник Геннадий Петрика

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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