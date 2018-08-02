Руководство минобороны Азербайджана посетило подразделения на азербайджано-армянской госгранице (ФОТО/ВИДЕО)

2 августа 2018 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили подразделения, дислоцированные в направлении азербайджано-армянской государственной границы, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

В ходе посещения подразделений, расположенных в суровых климатических условиях и горной местности на линии противостояния войск, министр обороны заслушал доклад об оперативной обстановке, а также наблюдал за позициями противника.

Генерал-полковник поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, и дал конкретные поручения должностным лицам провести необходимые подготовительные работы в связи с предстоящим зимним периодом.

Министру было доложено, что подразделения, расположенные на передней линии обороны, полностью обеспечены питьевой водой, отопительной системой, душевыми, теплыми постельными и другими зимними принадлежностями.

Затем, встретившись с местными жителями в одном из отдаленных горных сел, Закир Гасанов провел с ними беседу об обеспечении защиты населенных пунктов и безопасности населения. В ходе беседы жители села, выразив удовлетворение прокладкой удобной асфальтовой дороги, проведением газопровода и электрических линий в отдаленное горное село, попросили министра обороны передать их признательность руководству страны, Верховному главнокомандующему.

Жители села отметили надежную защиту подразделениями азербайджанской армии населенных пунктов, расположенных на этом направлении, и высокое доверие населения к военнослужащим.

Затем беседа с местными жителями была продолжена за чайным столом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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