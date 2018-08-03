Около 1,5 тыс. азербайджанцев освобождены из армянского плена

БАКУ /Trend/ - Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обнародовала данные о лицах, пропавших без вести, взятых в плен и заложники в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также о лицах, освобождённых из армянского плена, говорится в сообщении комиссии.

В настоящее время в госкомиссии зарегистрировано 3875 без вести пропавших лиц, из них 3610 - лица мужского пола, 265 - лица женского пола.

Среди без вести пропавших лиц 3168 - это военные, 707 человек - гражданские лица (67 детей, 265 женщин, 324 пожилых человека).

О 871 человеке есть информация о пленении, из которых 773 человека - лица мужского пола, 98 - лица женского пола. 604 человека из этих лиц - военные, 267 - гражданские лица (29 детей, 98 женщин, 112 пожилых людей).

Из армянского плена освобождено 1476 человек, из которых 1113 - мужчины, 363 - женщины. 362 освобожденных из армянского плена - это военные, 1114 - гражданские лица (223 ребенка, 363 женщины, 224 пожилых человека).

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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