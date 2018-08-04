Состоялось открытие новой воинской части ВВС Азербайджана в прифронтовой зоне (ФОТО)

4 августа 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялось открытие новой воинской части ВВС Азербайджана в прифронтовой зоне, говорится в сообщении минобороны в субботу.

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается деятельность в сфере повышения боеготовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил.

В субботу министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии новой воинской части ВВС в прифронтовой зоне и ознакомился с условиями, созданными здесь для личного состава.

Руководство министерства обороны также осмотрело здание штаба, солдатскую казарму, медпункт, столовую, комнаты для проведения занятий, кухню, продовольственные и вещевые склады, прачечную, строевой плац, контрольно-пропускной пункт, а также другие служебные и административные помещения.

Министр обороны довел до личного состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в сфере армейского строительства, и дал командованию конкретные указания в связи с повышением уровня боевой подготовки.

Затем руководство министерства обороны пообедало вместе с военнослужащими.

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