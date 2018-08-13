В результате армянской провокации ранен военнослужащий азербайджанской армии

13 августа 2018 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате грубого нарушения армянской стороной режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе в направлении Нахчыванской АР 12 августа был ранен военнослужащий азербайджанской армии Исрафилов Самит Адалят оглу, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

Военнослужащему незамедлительно была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

Армения целенаправленно продолжает напрягать обстановку в Нахчыванском направлении. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что ответственность за происходящее на азербайджано-армянской границе полностью ложится на военно-политическом руководстве Армении.

Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку на государственной границе, говорится в сообщении минобороны.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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