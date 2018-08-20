ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 90 раз за сутки

20 августа 2018 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 92 раза, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, Гёяли Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шихлар, Баш Карвенд, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 81 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 18 августа 09:36
Прошли летно-тактические занятия боевых вертолетов ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 17 августа 18:40
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 92 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 17 августа 09:31
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 16 августа 09:25
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 15 августа 09:51
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 88 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 14 августа 09:36
Лента новостей
В столице Казахстана будет перенесён бетонный завод
Бизнес 10:13
Узбекистан планирует закупку новых скоростных поездов Talgo и Hyundai
Бизнес 10:05
Узбекистан и Кыргызстан откроют новые авиарейсы
Туризм 09:55
В Азербайджане подорожали банковские металлы
Бизнес 09:39
Туркменистан готовится к совместному с Австрией бизнес-форуму
Бизнес 09:33
В Туркменистане начали выращивать бананы
Туркменистан 09:17
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 августа
Бизнес 09:17
Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре
Турция 09:05
Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в ЕАО
Россия 08:24