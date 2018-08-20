Россия готова продолжить содействие урегулированию нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Россия готова продолжить содействие урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Мы подходим к вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта через призму Минской группы ОБСЕ, где Россия является одним из сопредседателей. Наша цель - оказать сторонам конфликта всяческую помощь, чтобы они смогли договориться между собой. То, что будет приемлемо для сторон конфликта, будет приемлемо и для нас", - сказал Бочарников.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анвар Мамедов)

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