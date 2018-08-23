МИД: Россия продолжает посреднические усилия по нагорно-карабахскому урегулированию

23 августа 2018 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия продолжает посреднические усилия по нагорно-карабахскому урегулированию, сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Наши посреднические усилия продолжаются. Мы находимся в контакте со сторонами в различных форматах”, - сказала Захарова.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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