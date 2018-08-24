Германия готова способствовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта - Меркель

24 августа 2018 19:32 (UTC+04:00)

Германия готова способствовать созданию благоприятной для урегулирования нагорно-карабахского конфликта атмосферы.

Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Никол Пашиняном, сообщают армянские СМИ.

Канцлер напомнила, что Германия является членом МГ ОБСЕ.

«Мы говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт. Но важно решить в хорошей атмосфере. Германия готова содействовать в этом», - подчеркнула Меркель.

По ее словам, без переговоров конфликт не решить, и необходимо приложить все усилия для урегулирования конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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