На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

27 августа 2018 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 28 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гёйгельского района планируется проведение очередного мониторинга, говорится в понедельник в сообщении минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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