На незаконно эксплуатируемом армянами руднике в оккупированном Кельбаджарском районе произошел взрыв

БАКУ /Trend/ - На незаконно эксплуатируемом армянами горном руднике, расположенном в селе Хейвалы в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, вспыхнул пожар, сообщают в понедельник армянские СМИ.

На место происшествия было привлечено большое число пожарных машин, военнослужащих и спасателей.

По причине сильного пожара к рудникам невозможно было приблизиться. Сообщается, что некоторые из пострадавших были доставлены в больницу Ханкенди. Пока отсутствует официальная информация о погибших.

Также стало известно, что после того, как пожар будет потушен и последствия взрыва будут устранены, на участок прибудет руководство сепаратистского режима.

Отметим, что армяне с целью разведки и эксплуатации месторождений меди и золота, расположенных вблизи села Хейвалы оккупированного ими Кельбаджарского района, создали в 2003 году компанию Base Metals.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.