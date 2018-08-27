На незаконно эксплуатируемом армянами руднике в оккупированном Кельбаджарском районе произошел взрыв

27 августа 2018 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На незаконно эксплуатируемом армянами горном руднике, расположенном в селе Хейвалы в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, вспыхнул пожар, сообщают в понедельник армянские СМИ.

На место происшествия было привлечено большое число пожарных машин, военнослужащих и спасателей.

По причине сильного пожара к рудникам невозможно было приблизиться. Сообщается, что некоторые из пострадавших были доставлены в больницу Ханкенди. Пока отсутствует официальная информация о погибших.

Также стало известно, что после того, как пожар будет потушен и последствия взрыва будут устранены, на участок прибудет руководство сепаратистского режима.

Отметим, что армяне с целью разведки и эксплуатации месторождений меди и золота, расположенных вблизи села Хейвалы оккупированного ими Кельбаджарского района, создали в 2003 году компанию Base Metals.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )

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