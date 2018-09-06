Почему Армения боится субстантивных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту?

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился серьезного продвижения в вопросе повестки переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в интервью армянскому изданию Tert.am сказал посол президента Армении по особым поручениям в 1992-1995 годы Давид Шахназарян.

Посол отметил, что действующее в Армении правительство, после прихода к власти, начало проводить политику «тайм-аута» в переговорном процессе, что заключалось в максимальной отсрочке встреч и переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Но, похоже, что не удалось: состоялся визит сопредседателей в Армению, и затем встреча министров иностранных дел в Брюсселе. Если обратить внимание на заявление сопредседателей после брюссельской встречи, то можно увидеть, что там нашла место формулировка «субстантивные переговоры», которая длительное время была требованием Азербайджана, и о которой официальный Баку неоднократно заявлял. И, да, в этом смысле за это время Азербайджан в вопросе повестки переговорного процесса по карабахскому урегулированию - а это самый важный пункт - добился серьезного достижения. Это, по сути, означает основные, содержательные переговоры сугубо вокруг урегулирования, что для Баку означает сугубо возвращение территорий», - добавил Шахназарян.

Далее посол отметил, что во многих смыслах ситуация крайне тревожная, также учитывая, что Азербайджан проводит очень активную внешнюю политику, диверсифицирует свою военно-политическую и дипломатическую сферу и недавно расширил пространство своего сотрудничества с Россией.

Напомним, что в июне этого года сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи между главами МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе.

В заявлении отмечалось, что «министры обменялись мнениями по ситуации на местах и обсудили следующие шаги и параметры для продолжения участия в субстантивных переговорах».

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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