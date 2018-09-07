ВС Армении нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки

7 сентября 2018 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 91 раз, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Гарагашлы, Сейидли, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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