Хикмет Гаджиев: Заявление Никола Пашиняна - неуважение к резолюциям СБ ООН и удар по переговорному процессу

БАКУ /Trend/ - Заявление Никола Пашиняна является неуважением к нормам и принципам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН, а также ударом по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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