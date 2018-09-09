Хикмет Гаджиев: Заявление Никола Пашиняна - неуважение к резолюциям СБ ООН и удар по переговорному процессу

9 сентября 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявление Никола Пашиняна является неуважением к нормам и принципам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН, а также ударом по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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