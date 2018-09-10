Эльхан Алескеров: Карабахская "дипломатия" Пашиняна - путь к войне

БАКУ /Trend/ - Во внешнеполитической дипломатии Армении с приходом к власти Никола Пашиняна складывается один тип отношений, который не вписывается в схему дружбы–вражды. Его можно назвать «минимумом взаимоотношений».

Об этом сказал Trend в понедельник известный азербайджанский политолог, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

По его словам, Пашинян фактически добился напряженности и минимума политических контактов не только с Азербайджаном, но и с Россией, Турцией, Ираном и другими странами.

"В ходе последней поездки в Москву Пашинян стремился убедить остальных в своем беспристрастном дружелюбии и «шикарных отношениях». Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обозначил недипломатическим термином, что армяно-российские отношения носят «блестящий характер». В дополнение к этому, отдавая дань вашингтонской моде во всем обвинять Москву, беспардонно, в нарушение всех дипломатических норм этики открыто призвал Путина к «невмешательству в дела Армении». Однако, показывая дипломатическую дружественность к России, Пашинян не смог достичь желаемого результата,так как реальная кадровая политика Армении и возбужденные уголовные дела говорят об антироссийской сущности ее нынешних властей", - сказал политолог.

По мнению Эльхана Алескерова, взаимность - общепризнанный принцип межгосударственных отношений, на котором государства должны строить отношения между собой на взаимовыгодной и равноправной основе, с учетом законных интересов другой стороны.

"Соответствуют ли этому принципу российско-армянские отношения? Однозначно нет. Пашиняновский визит преследовал три цели - получение политической поддержки Москвы, снижение цен на газ, а также получение нового военного кредита для приобретения российского вооружения.

Очевидно и другое - что Пашинян не вынес уроков из судьбы предыдущих правителей Армении. Во всех бедах Армении виновата она сама. Военная оккупация вооруженными силами Армении территорий Азербайджана, этническая чистка против азербайджанского народа, установление марионеточного режима на оккупированных территориях, попрание норм международного права являются международными преступлениями, а лица, которые несут ответственность за нарушение этих норм, в том числе Пашинян, рассматриваются как военные преступники", - отметил политолог.

О том, что Пашинян катится по этому пути, свидетельствует его заявление на встрече с армянскими бизнесменами в Москве. Никол Пашинян сказал, что видит в будущем оккупированные территории Карабаха частью Армении. «Что касается нашего видения, я и прежде говорил, что представляю Арцах частью Армении. Эта дорога может состоять не из одного шага, а двух или трех, но видение будущего однозначное», - сказал Пашинян.

Другое заявление Пашиняна, сделанное в интервью российской газете «Коммерсант», о том, что по «конституции» семь оккупированных азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха являются частью так называемой «НКР», говорит о признании премьером Армении конституции непризнанного государства, отмечает Эльхан Алескеров. "В этом случае Азербайджан может отказаться от рассмотрения принципа права на самоопределение армян в Карабахе и вычеркнуть этот пункт из дорожной карты", - сказал азербайджанский политолог.

По его мнению, Пашинян ставит себя в глупое положение как руководитель страны.

"Армения руководствуется документами каких-то НПО или фондов, а это значит, что у страны есть какие-то управленческие проблемы. С другой стороны, утверждение о том, что семь оккупированных азербайджанских районов являются частью Нагорного Карабаха, разоблачает нынешнюю армянскую элиту, которую не интересует право на самоопределение армян, на которое они сами часто ссылаются. Фактически Пашинян выдал Армению, которая оккупировала азербайджанские земли, весь смысл действий армянского руководства, которое интересуют азербайджанские территории, а не самоопределение армян Нагорного Карабаха. Противоречивые, непоследовательные, необдуманные и не соответствующие существующему переговорному процессу высказывания Пашиняна дают Азербайджану все основания не признавать его как легитимного представителя по ведению переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, потому что его далекие от дипломатии высказывания являются путем к войне между народами Азербайджана и Армении", - сказал политолог.

Как отметил Эльхан Алескеров, впервые Азербайджан имеет ситуацию, когда власти Армении не представляют своей концепции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Череда противоречивых заявлений Пашиняна по Карабаху свидетельствует, что действующие власти Армении вообще не имеют никакой концепции по урегулированию карабахского конфликта. Своими популистскими и бессмысленными по сути заявлениями он дистанцируется от карабахской темы, в то время как в Ханкенди правит глава сепаратистского режима Бако Саакян - ставленник карабахского клана тандема - Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Это самый худший вариант для азербайджанского и армянского народов, так как невнятная, непрофессиональная политика Пашиняна - это прямая дорога к войне", - считает азербайджанский политолог.

В связи с этим, по его словам, Азербайджан должен призвать сопредседателей высказаться по непоследовательным заявлениям Пашиняна, который фактически ведет переговорный процесс в тупик. "Нужно потребовать от стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ поставить перед Ереваном ультиматум. Причем категорическое требование к правительству Армении о выполнении в указанный им срокопределенных действий – начала субстантивных переговоров, должно сопровождаться угрозой принятия тех или иных мер в случае, если эти действия не будут выполнены", - сказал Эльхан Алескеров.

(Автор: Илькин Шафиев)

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