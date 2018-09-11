Позиция Пашиняна по карабахскому конфликту наносит удар по переговорному процессу - депутат

БАКУ /Trend/ - Позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ничем не отличается от позиции его предшественников.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, политолог Эльман Насиров.

Депутат отметил, что, в частности, заявление «Я рассматриваю Нагорный Карабах как составную часть Армении», сделанное Пашиняном в ходе встречи с армянскими бизнесменами в Москве, повторяет политику свергнутого им Сержа Саргсяна.

Депутат подчеркнул, что заявления Пашиняна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта противоречат нормам и принципам международного права и могут расцениваться как удар по переговорному процессу.

«На предстоящей сессии Генассамблеи ООН запланирована встреча глав МИД Азербайджана и Армении, в то же время ожидается визит генсека ООН в Азербайджан. На фоне всех этих реалий столь деструктивное, безответственное поведение и заявление Пашиняна, несомненно, могут расцениваться как удар по переговорному процессу, и ответственность за дальнейшее развитие событий будет нести только Армения», - сказал Насиров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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