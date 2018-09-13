ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции с крупнокалиберных пулеметов

13 сентября 2018 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз, сообщает министерство обороны Азербайджана в четверг.

С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инвестиционные активы ЕБРР в Азербайджане выросли на 40%
Бизнес 10:34
Washington Times: Мир с Азербайджаном - предварительное условие демократизации в Армении
Нагорно-карабахский конфликт 10:14
PASHA Bank предлагает для клиентов МСБ новый продукт расчетно–кассового обслуживания на пакетной основе
Бизнес 10:00
Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Бразилией в ненефтяном секторе экономики - замминистра
Бизнес 12 сентября 21:02
БГУ и Университет Ван Йюзюнджю Йыл подписали меморандум (ФОТО)
Общество 12 сентября 18:51
SOCAR и BP: Реализация проекта TAP завершится к 2020 году
Энергетика 12 сентября 18:34
Лента новостей
Инвестиционные активы ЕБРР в Азербайджане выросли на 40%
Бизнес 10:34
Число погибших при наезде внедорожника на толпу в Китае выросло до 11
Китай 10:26
Цены на нефть снижаются
Энергетика 10:15
Washington Times: Мир с Азербайджаном - предварительное условие демократизации в Армении
Нагорно-карабахский конфликт 10:14
Про Диего Марадону снимут сериал
Интересное 10:06
PASHA Bank предлагает для клиентов МСБ новый продукт расчетно–кассового обслуживания на пакетной основе
Бизнес 10:00
Казахстан и Россия запускают проект по совместному отслеживанию транзитных перевозок
Казахстан 09:50
В Турции горят леса
Турция 09:42
Ж/д администрации Казахстана и Турции подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Бизнес 09:42