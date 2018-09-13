Позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остается неизменной - МИД

БАКУ /Trend/ - Позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остаётся неизменной.

Об этом в четверг сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, конечно, анализируем все, что говорится, и пути нагорно-карабахского урегулирования, и те заявления, которые делаются в соответствующих странах. Я хотела бы напомнить, что позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остаётся неизменной», - сказала она.

Захарова отметила, что со своей стороны Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет продолжать оказывать сторонам посредническое содействие, необходимое для достижения компромисса, но, конечно, и соответствующий климат для продвижения вперед стороны должны создавать безусловно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.