НАТО за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

20 сентября 2018 09:33 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 08:45)

БАКУ /Trend/ - НАТО подчеркивает важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказала в четверг журналистам в Баку заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

По ее словам, организация поддерживает работу Минской группы ОБСЕ и усилия сторон найти мирное решение конфликта.

Гетемюллер отметила, что НАТО очень радо иметь такого партнера, как Азербайджан.

«Мы вместе работаем над проектами, которые соответствуют интересам Азербайджана. Я также хотела бы подчеркнуть нашу совместную работу в развитии институтов в сфере обороны в Азербайджане. Мы считаем, что этими проектами мы можем помочь Азербайджану в своем дальнейшем развитии как ключевого игрока в этой части мира»,- сказала замгенсека НАТО.

Она также высоко оценила активную поддержку Азербайджаном миссии НАТО в Афганистане. В частности, Гетемюллер подчеркнула увеличение численности военного контингента Азербайджана в рамках миссии НАТО в Афганистане.

«Мы также благодарны Азербайджану за предоставление транзитных возможностей в рамках этой миссии. Азербайджан очень эффективно участвует в деятельности НАТО в борьбе с терроризмом», - сказала Гетемюллер.

(Автор: Ляман Зейналова)

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